Сборная Казахстана по шорт-треку начала отбор в олимпийский состав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Впереди у зимников #teamKZ плотный соревновательный календарь, где практически каждый турнир станет шагом к Олимпиаде-2022. Сегодня, 21 сентября, у команды Казахстана по шорт-треку стартует отбор в олимпийский состав. В данный момент спортсмены находятся на сборах в Уфе (Россия). Представитель команды Абзал Ажгалиев рассказал о том, как шла подготовка, на что были сделаны акценты, а также о ближайших стартах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

«В данный момент мы находимся на учебно-тренировочном сборе в городе Уфе. В принципе, всю ледовую подготовку мы провели здесь. Сбор проходит согласно плану, мы набираем базу перед предстоящим сезоном. Первоначальные этапы аэробной подготовки уже прошли. Постепенно переходим на скорость. Основной акцент идёт на набор сильной подготовки, которой хватит на весь сезон. Акценты, в принципе, всегда строятся на одном. Это — техническая, аэробная базы, скорость и обгоны. Работа ведется над техникой, повышается качество, чтобы выйти на пиковые кондиции», — сообщил шорт-трекист.

Команда занимается в специальном комплексе для шорт-трека имени Семена Елистратова. В подготовительном центре имеется трасса для биатлона, на котором спортсмены проводят велотренировки.

«Предолимпийский цикл начали в апреле, с велосбора в Турции. Там достаточно много откатали на велосипедах. Набрали необходимый объём и там же начали постепенно переходить к отработке технических моментов на суше. После прошли медосмотр и отправились в Уфу. Перешли уже непосредственно к ледовым тренировкам, плюс оставили велотренировки», — говорит Ажгалиев.

Впереди у спортсменов этапы Кубка мира, по итогам которых определятся участники Олимпиады-2022.

«Наш сезон начнётся с отборочных соревнований в олимпийский состав команды. Также будут определены имена тех, кто будет бежать квалификационные Кубки мира. Отбор пройдёт в Уфе с 21 по 27 сентября. После уже отправимся на этапы Кубка мира, где будут разыгрываться лицензии.

Кубковый этап нынешнего сезона возьмет свое начало в Китае. 21-24 октября в Пекине состоится первый этап, который станет небольшой репетицией Олимпиады-2022. Второй этап будет организован 28-31 октября в Нагойе (Япония). Третий пройдет с 18 по 21 ноября в Дебрецене (Венгрия), а последний этап — с 25 по 28 ноября в Дордрехте (Нидерланды). График, как видите, плотный», — поделился спортсмен.

«Подготовку оцениваю хорошо, всё идёт по плану, без срывов. Стараемся набрать самую оптимальную форму перед предстоящим сезоном», — резюмировал Абзал Ажгалиев.

Также главный тренер команды Казахстана Мадыгали Карсыбеков рассказал о том, как будет проходить отбор.

«Будет произведен отбор среди спортсменов национальной команды. Мы выберем шесть мужчин и шесть женщин, которые примут участие в четырех этапах Кубка мира, где будут разыграны олимпийские квоты.

Мы пригласим судей из России для проведения справедливого отбора. В последующих квалификационных стартах примут участие только сильнейшие.

Чтобы получить лицензию, нужно попасть в число лучших 32 спортсменов на дистанциях 500 и 1000 метров. На 1500 метров важно попасть в топ-36 спортсменов, в эстафете — топ-8, в смешанной эстафете квоту дадут 12 командам», — сказал главный тренер.