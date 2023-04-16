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Сборная Казахстана по шахматам встретится со сборной мира в Астане

Автор:  
Анеля Касымова
16 Апреля 2023, 17:39
Сборная Казахстана по шахматам встретится со сборной мира в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане состоится матч женской сборной Казахстана по шахматам против женской сборной мира в дисциплинах рапид и блиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В состав команд вошли обладательницы высших страновых и международных рейтингов Международной шахматной федерации (FIDE). В каждой команде по восемь игроков. Казахстанскую сборную возглавила гроссмейстер Гульмира Даулетова, а мировую − гроссмейстер Дана Рейзниеце-Озола. Матч пройдет с 17 по 19 апреля на территории Международного финансового центра «Астана».

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«Я рада быть здесь, рада быть частью команды. Будет очень интересно сыграть со сборной мира. Со многими участницами я уже играла, с некоторыми сыграю впервые. То, что матч будет проходить на Родине – это и помощь, и, конечно же, дополнительная ответственность. Мы должны сыграть хорошо. Турнир дружественный, но мы спортсмены и хотим побеждать», - прокомментировала предстоящую игру двукратная чемпионка мира по блицу Бибисара Асаубаева.

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Сборная Казахстана:Жансая Абдумалик, Динара Садуакасова, Бибисара Асаубаева, Меруерт Камалиденова, Лия Курмангалиева, Ксения Балаева, Алуа Нурманова, Зарина Нургалиева.

Сборная мира:Хоу Ифань (Китай), Нана Дзагнидзе (Грузия), Харика Дронавалли (Индия), Гюнай Мамедзаде (Азербайджан), Нургюл Салимова (Болгария), Зсока Гаал (Венгрия), Савита Шри Би (Индия), Афруза Хамдамова (Узбекистан).

Игры женских сборных состоятся в рамках матча за звание чемпиона мира по классическим шахматам 2023 года, который проходит в Астане с 7 апреля по 1 мая. За шахматную корону борются Ян Непомнящий – победитель турнира претендентов 2022 года и Дин Лижэнь, занявший второе место.

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