Сборная Казахстана по робототехнике вернулась с победой из Хьюстона

В Хьюстоне завершился самый масштабный чемпионат FIRST Championship. В нем приняли участие 50 тыс. участников из 50 стран мира, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

В этом году сборную Казахстана в младшей категории FIRST LEGO LEAGUE EXPLORE представила команда «IQ Robots» из школы Quantum STEM School города Астаны, в средней категории FIRST LEGO LEAGUE CHALLENGE команда «Shymside» из школы Robopark города Шымкента, а в старшей категории FIRST Tech CHALLENGE — команды «Yaku» из НИШ ФМН города Алматы и «Bolt.M3» из РФМШ города Алматы.

Команда IQ Robots в возрастной категории 6-10 лет завоевала победу в номинации Best Poster Award — за лучшую презентацию своей команды и идеи проекта. Команда Bolt.M3 в составе старших выпускных классов стали победителями престижной награды Motivate Award. Команда Shymside в возрастной категории 10-16 лет проявила командный дух и основные ценности программы FIRST, что является важным критерием глобального STEM движения. Более того, организаторы мероприятия добавили команду ShymSide в документальный фильм, посвященный этому сезону.

Фото: Минпросвещения РК

- Наши дети были в числе лидеров на протяжении всех трех дней чемпионата. Волнительно было видеть их игры на поле, их победы и поражения, ждать их в кулуарах после интервью с членами жюри. У детей были очень мощные роботы, инженерные проекты, айдентика и основные ценности. Наших детей было сложно не заметить среди 50 тысяч школьников со всего мира. Награда, которую выиграла команда Bolt.M3, получена впервые страной из СНГ, - сообщил директор РНПЦ «Дарын» Гаждембек Турсунов.

Сборная Казахстана была сформирована в ходе Центрально-Азиатского чемпионата Central Asia FIRST Championship, организованного Общественным Фондом USTEM Foundation и РНПЦ «Дарын» при поддержке Министерства просвещения. Победа в чемпионате открывает нашим школьникам доступ к стипендиям и грантам в мировых топовых вузах.