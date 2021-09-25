Сборная Казахстана по регби сыграет в высшей лиге чемпионата России

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мужская сборная Казахстана по регби примет участие в высшей лиге чемпионата России, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В Самаре состоится высшая лига чемпионата России по регби среди мужских команд. Сборная Казахстана примет участие в этом турнире по специальному приглашению.

Всего в первом этапе соревнований, который стартует 25 сентября, примут участие 16 команд.

Стоит отметить, что согласно жребию сборная Казахстана попала в группу С и первую встречу проведет против команды города Щелково России.

Также в одной группе наши соотечественники встретятся с игроками «Витязь» (Пермь) и «Химик» (Дзержинск).



