РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:20, 24 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Сборная Казахстана по регби сыграет в высшей лиге чемпионата России

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мужская сборная Казахстана по регби примет участие в высшей лиге чемпионата России, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В Самаре состоится высшая лига чемпионата России по регби среди мужских команд. Сборная Казахстана примет участие в этом турнире по специальному приглашению.

    Всего в первом этапе соревнований, который стартует 25 сентября, примут участие 16 команд.

    Стоит отметить, что согласно жребию сборная Казахстана попала в группу С и первую встречу проведет против команды города Щелково России.

    Также в одной группе наши соотечественники встретятся с игроками «Витязь» (Пермь) и «Химик» (Дзержинск).



    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    00:03, 02 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются в Казахстане 2 октября
    Сегодня, 23:23
    Милад Карими завоевал олимпийскую лицензию в Париж
    Сегодня, 22:55
    В Экибастузе запустили все тепломагистрали
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!