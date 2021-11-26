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Сборная Казахстана по пляжному волейболу сразится за «бронзу» чемпионата Азии
26 Ноября 2021 17:12
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Таиланд в эти дни принимает чемпионат Азии по пляжному волейболу. В матче за третье место примет участие мужская команда Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Дуэт Дмитрий Яковлев/Сергей Богату в полуфинале встретились с соперниками из Ирана. Победу одержали иранские спортсмены со счетом 2:0.
Таким образом, Казахстан выступит в матче за третье место. Он состоится завтра, 27 ноября, против команды Катара.
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