Сборная Казахстана по пляжному футболу завоевала «бронзу» Евролиги в Кишиневе

КИШИНЭУ. КАЗИНФОРМ - Национальная сборная Казахстана по пляжному футболу финишировала третьей в Европейской лиге, которая проходила в столице Молдовы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Казахстанской федерации футбола.

Казахстан во втором этапе групповой стадии Евролиги-2021 выступал в группе 2, где соперниками были Литва, Швеция и Греция.

В первом матче наша команда в упорной борьбе победили литовцев – 4:3. В следующей игре подопечные Булата Аленова уступили Швеции – 3:5.

В заключительной встрече в группе Казахстан разгромил Грецию – 5:0 и вышел в полуфинал с первого места. Однако в матче за выход в финал наша команда минимально уступила Эстонии – 0:1.

В борьбе за третье место казахстанцы разгромили команду Чехии – 5:1. Дважды отличился Аскар Ажикенов, а также по одному голу забили Игорь Демешко, Роман Богданов и Жандос Казыбеков.

Благодаря успешному выступлению на турнире наша сборная пробилась в элитный раунд.

Уже в сентябре сборная Казахстана отправится в Португалию, где с 9 по 12 сентября пройдет Промофинал Европейской лиги.