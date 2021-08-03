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    14:23, 03 Август 2021 | GMT +6

    Сборная Казахстана по пляжному футболу завоевала «бронзу» Евролиги в Кишиневе

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    КИШИНЭУ. КАЗИНФОРМ - Национальная сборная Казахстана по пляжному футболу финишировала третьей в Европейской лиге, которая проходила в столице Молдовы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Казахстанской федерации футбола.

    Казахстан во втором этапе групповой стадии Евролиги-2021 выступал в группе 2, где соперниками были Литва, Швеция и Греция.

    В первом матче наша команда в упорной борьбе победили литовцев – 4:3. В следующей игре подопечные Булата Аленова уступили Швеции – 3:5.

    В заключительной встрече в группе Казахстан разгромил Грецию – 5:0 и вышел в полуфинал с первого места. Однако в матче за выход в финал наша команда минимально уступила Эстонии – 0:1.

    В борьбе за третье место казахстанцы разгромили команду Чехии – 5:1. Дважды отличился Аскар Ажикенов, а также по одному голу забили Игорь Демешко, Роман Богданов и Жандос Казыбеков.

    Благодаря успешному выступлению на турнире наша сборная пробилась в элитный раунд.

    Уже в сентябре сборная Казахстана отправится в Португалию, где с 9 по 12 сентября пройдет Промофинал Европейской лиги.


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