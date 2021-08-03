Сборная Казахстана по пляжному футболу завоевала «бронзу» Евролиги в Кишиневе
Казахстан во втором этапе групповой стадии Евролиги-2021 выступал в группе 2, где соперниками были Литва, Швеция и Греция.
В первом матче наша команда в упорной борьбе победили литовцев – 4:3. В следующей игре подопечные Булата Аленова уступили Швеции – 3:5.
В заключительной встрече в группе Казахстан разгромил Грецию – 5:0 и вышел в полуфинал с первого места. Однако в матче за выход в финал наша команда минимально уступила Эстонии – 0:1.
В борьбе за третье место казахстанцы разгромили команду Чехии – 5:1. Дважды отличился Аскар Ажикенов, а также по одному голу забили Игорь Демешко, Роман Богданов и Жандос Казыбеков.
Благодаря успешному выступлению на турнире наша сборная пробилась в элитный раунд.
Уже в сентябре сборная Казахстана отправится в Португалию, где с 9 по 12 сентября пройдет Промофинал Европейской лиги.