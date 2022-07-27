27 Июля 2022 21:06

Сборная Казахстана по пляжному футболу стартовала с победы в Евролиге-2022

КИШИНЕВ. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по пляжному футболу одержала победу в Евролиге-2022. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации футбола.

Наша команда выступает в группе «С» дивизиона «Б», где соперниками являются Норвегия, Грузия и Греция. Турнир проходит в столице Молдовы – Кишиневе.

В первой игре Казахстан обыграл Норвегию со счетом 7:3.

Следующая игра нашей сборной состоится завтра, 28 июля, против Грузии. Начало встречи – в 15:00 по времени Нур-Султана.

Казахстан – Норвегия – 7:3

Голы: Тюльпа 4, Макагон 16, Муралинов 20, Ажикенов 25, Перевертов 30, Демешко 32, Богданов 34 – Демешко 5 (автогол), Аано 28, Ли 32;

27.07.2022. Евролига, Дивизион «Б».

Главный стадион, Кишинев, Молдова.

Фото: kff.kz