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Сборная Казахстана по пляжному футболу стартовала с победы в Евролиге-2021
28 Июля 2021 23:17
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КИШИНЕВ. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по пляжному футболу одержала победу в Евролиге-2021. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Казахстан во втором этапе групповой стадии Евролиги-2021 выступает в группе 2, где соперниками являются Литва, Швеция и Греция.
В первой игре сборная Казахстана по пляжному футболу обыграла Литву со счетом 4:3. Турнир проходит в столице Молдовы — Кишиневе.
Следующая игра нашей сборной состоится завтра, 29 июля против команды Швеции. Начало встречи — в 16:15 по времени Нур-Султана.
Казахстан — Литва 4:3
Голы: Демешко, Макажанов (2), Перевертов — Навицкас, Новичков, Левонаускас
28.07.2021. Евролига, Дивизион «Б».
Главный стадион, Кишинев, Молдова.
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