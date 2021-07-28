Сборная Казахстана по пляжному футболу стартовала с победы в Евролиге-2021

КИШИНЕВ. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по пляжному футболу одержала победу в Евролиге-2021. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.



Казахстан во втором этапе групповой стадии Евролиги-2021 выступает в группе 2, где соперниками являются Литва, Швеция и Греция.

В первой игре сборная Казахстана по пляжному футболу обыграла Литву со счетом 4:3. Турнир проходит в столице Молдовы — Кишиневе.

Следующая игра нашей сборной состоится завтра, 29 июля против команды Швеции. Начало встречи — в 16:15 по времени Нур-Султана.

Казахстан — Литва 4:3

Голы: Демешко, Макажанов (2), Перевертов — Навицкас, Новичков, Левонаускас

28.07.2021. Евролига, Дивизион «Б».

Главный стадион, Кишинев, Молдова. Казахстан во втором этапе групповой стадии Евролиги-2021 выступает в группе 2, где соперниками являются Литва, Швеция и Греция.В первой игре сборная Казахстана по пляжному футболу обыграла Литву со счетом 4:3. Турнир проходит в столице Молдовы — Кишиневе.Следующая игра нашей сборной состоится завтра, 29 июля против команды Швеции. Начало встречи — в 16:15 по времени Нур-Султана.Голы: Демешко, Макажанов (2), Перевертов — Навицкас, Новичков, Левонаускас28.07.2021. Евролига, Дивизион «Б».Главный стадион, Кишинев, Молдова.







Казахстанские футболисты обыграли сборную Литвы.