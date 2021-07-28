+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 16 °С
Алматы: 21 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сборная Казахстана по пляжному футболу стартовала с победы в Евролиге-2021

28 Июля 2021 23:17
Поделиться:
Сборная Казахстана по пляжному футболу стартовала с победы в Евролиге-2021

КИШИНЕВ. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по пляжному футболу одержала победу в Евролиге-2021. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Олимпийские призеры Игорь Сон и Зульфия Чиншанло вернулись на родину
Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 29 июля Итоги выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Токио 28 июля Гимнаст Милад Карими остался без медали в финале Олимпиады-2020
Казахстанские футболисты обыграли сборную Литвы.

Казахстан во втором этапе групповой стадии Евролиги-2021 выступает в группе 2, где соперниками являются Литва, Швеция и Греция.
В первой игре сборная Казахстана по пляжному футболу обыграла Литву со счетом 4:3. Турнир проходит в столице Молдовы — Кишиневе.
Следующая игра нашей сборной состоится завтра, 29 июля против команды Швеции. Начало встречи — в 16:15 по времени Нур-Султана.
Казахстан — Литва 4:3
Голы: Демешко, Макажанов (2), Перевертов — Навицкас, Новичков, Левонаускас
28.07.2021. Евролига, Дивизион «Б».
Главный стадион, Кишинев, Молдова.




Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт  
Поделиться:
Новости по теме
Олимпийские призеры Игорь Сон и Зульфия Чиншанло вернулись на родину
Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 29 июля
Итоги выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Токио 28 июля
Гимнаст Милад Карими остался без медали в финале Олимпиады-2020
Популярное
1 В каком формате начнут обучение казахстанские школьники в сентябре
2 Пойдут ли в школу казахстанские дети и когда начнется их вакцинация
3 Понастроили хибар вдоль дорог - аким СКО о придорожном сервисе
4 Новые кадровые назначения произвели в СКО
5 75 избранных акимов вступили в должность в Карагандинской области
Читайте также
Итоги главных боксерских боев на Олимпиаде в Токио 28 июля
Олимпиада-2020: Итоги утренней сессии соревнований по боксу
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив