21 Июля 2022 22:53

Сборная Казахстана по пляжному футболу примет участие в Евролиге-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальная сборная Казахстана сыграет в промофинале Европейской лиги пляжного футбола (EBSL), который пройдет в Кишиневе (Молдова), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации футбола.

Согласно рейтингу наша команда стартует в дивизионе «В». Сборная Казахстана попала в группу «С», где сыграет против Греции, Норвегии и Грузии.

Евролига-2022 станет отборочным турниром к третьим Европейским играм-2023, которые пройдут в Кракове (Польша). Туда попадут: Польша (страна-хозяйка), ш есть лучших сборных суперфинала Евролиги-2022, о дна лучшая сборная из дивизиона «В».

Четыре лучшие команды дивизиона «В» будут повышены в классе, и в 2023 году будут выступать в дивизионе «А», который будет состоять из 16 сборных.

Главный тренер сборной Казахстана по пляжному футболу Булат Аленов объявил расширенный состав команды: Виктор Чорный, Всеволод Гаврилов, Дмитрий Перевертов, Станислав Макагон, Денис Гулый, Тимур Ершин, Роман Богданов, Баянбек Муралинов, Виталий Тюльпа, Рустам Макажанов, Аскар Ажикенов, Ансат Муратулы, Игорь Демешко, Дурхан Алданов.

Календарь матчей сборной Казахстана в групповом этапе Евролиге-2022:

27.07.2022

Казахстан – Норвегия – 15:00

28.07.2022

Казахстан – Грузия – 15:00

29.07.2022

Греция – Казахстан – 19:00

30.07.2022

Полуфинальные матчи

31.07.2022

Матч за 3-е место

Финал.













Фото: kff.kz