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Сборная Казахстана по пляжному футболу одержала вторую победу в Евролиге-2022
28 Июля 2022 17:14

Сборная Казахстана по пляжному футболу одержала вторую победу в Евролиге-2022

КИШИНЕВ. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по пляжному футболу во второй игре группового этапа Евролиги обыграла команду Грузии с крупным счетом 7:1. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.

Виталий Тюльпа во второй игре подряд открыл счет и в первом тайме вывел сборную Казахстана вперед. Далее по два мяча забили Баянбек Муралинов и Дмитрий Перевертов. Также, пробив через себя, голом в ворота соперников отметился Аскар Ажикенов.

Под занавес встречи футболисты сборной Грузии сумели ответить голом. Однако Ансат Муратулы, игрок сборной Казахстана, забил еще один мяч и установил счет в матче – 7:1.

Турнир в самом разгаре. Проходит он в столице Молдовы – Кишиневе. В первом матче сборная Казахстана обыграла Норвегию (7:3).

Следующую игру казахстанцы проведут против Греции 29 июля. Игра начнется в 19:00 по времени Нур-Султана.

Казахстан – Грузия – 7:1

Голы: Тюльпа, Муралинов - 2, Перевертов - 2, Ажикенов, Муратулы - Диаквнишвили;

28.07.2022. Евролига, дивизион «В».

Главный стадион. Кишинев, Молдова.


Фото: kff.kz



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