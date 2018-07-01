Сборная Казахстана по пляжному футболу одержала третью победу подряд в Евролиге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по пляжному футболу одержала третью победу подряд в Евролиге-2018, передает СИА «SPORTINFORM».

На проходящем в Москве турнире казахстанцы в рамках заключительной игры второго этапа групповой стадии Евролиги-2018 со счетом 7:5 победили литовцев. За нашу команду хет-триком отличился Муралинов, дубль на счету Демешко, по голу забили Макагон и Тюльпа.

В двух предыдущих матчах сборная РК обыграла команды Молдовы (7:6) и Греции (4:0), и вышла, таким образом, в плей-офф.