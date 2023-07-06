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Сборная Казахстана по параволейболу впервые спустя 28 лет выступит на паралимпиаде

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
6 Июля 2023, 18:06
Сборная Казахстана по параволейболу впервые спустя 28 лет выступит на паралимпиаде Фото: instagram.com/kazparavolley

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 6 июля, в полуфинале чемпионате Азии по волейболу сидя сборная Казахстана победила команду Китая со счетом 3:2, тем самым получив путевку на Паралимпийские игры, которые пройдут в следующем году в Париже. Об этом сообщил министр культуры и спорта Асхат Оралов в своем Telegram-канале, передает МИА «Казинформ».

«Финальная игра турнира состоится 8 июля, в 16.30. В матче за золотые медали команда Казахстана сыграет с волейболистами из Ирана. Встреча пройдет во Дворце единоборств им. Жаксылыка Ушкемпирова.
Напомню, что в последний раз сборная Казахстана по параволейболу выступала на Паралимпийских играх в 1996 г. За путевку на игры в Париже боролись 7 лучших мужских команд Азиатского континента», - говорится в сообщении министра.

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