Сборная Казахстана по парахоккею завоевала «бронзу» Континентального Кубка

СОЧИ. КАЗИНФОРМ - В Сочи завершился IV Континентальный Кубок по парахоккею, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В турнире приняли участие сборные Казахстана, Армении, а также две сборные России.

На групповом этапе казахстанские пара хоккеисты уступили командам Россия-1 (8:0) и Россия-2 (9:1) и обыграли Армению со счетом 13:0. В матче за третье место они также встречались с Арменией и одержали уверенную победу со счетом 8:0.

«Конечно, приятно выигрывать медали. Мы достигли этого за два года. Даже не верится, что медаль висит на шее. Мы заслужили это упорным трудом. Спасибо моей команде и организаторам за такой турнир. В этом году мы принимаем участие чемпионате мира. Надеемся выступить на нем достойно и защитить честь страны на международном уровне. На соревнованиях мы набрали хороший опыт — это только стимулирует нас на большие достижения. Мы хотим попасть в высшую группу чемпионата мира и сыграть на Паралимпиаде. Это наша цель. Мы мечтаем об этом», — сказал нападающий сборной Казахстана по пара хоккею Кайрат Сабиров.