10 Июня 2022 17:09

Сборная Казахстана по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Словакии проходит чемпионат Европы-2022 по мини-футболу в формате 6х6. Казахстанские футболисты во встрече 1/4 финала обыграли Венгрию (1:1, пен. – 3:2) и завоевали путевку в полуфинал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации футбола.

Ранее сборная Казахстана провела три матча в подгруппе F: против Греции (2:2), Англии (2:1) и Израиля (2:5). В матче 1/8 финала казахстанцы обыграли Черногорию (3:3, пен. – 4:3).

За выход в финал наши соотечественники поборются с командой Азербайджана. Матч состоится уже сегодня, в 22:00 по столичному времени.