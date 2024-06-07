23:31, 06 Июнь 2024 | GMT +6
Сборная Казахстана по мини-футболу в полуфинале Евро-2024
Сборная Казахстана сыграла матч в четвертьфинале чемпионата Европы среди любителей, который продолжается в Боснии и Герцеговине, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.
Казахстанцы во встрече за выход в полуфинал сыграли с командой Азербайджана.
Обе команды не забили голов в основное время игры. В итоге состоялась серия пенальти, сильнее в которой оказалась казахстанская команда со счетом 7:6.
Ранее казахстанцы стали лидерами группы В, опередив Украину, Грецию и Англию. В 1/8 финала Казахстан обыграл Словению (1:0).
Сборная Азербайджана была чемпионом турнира в 2023-м году.
Отметим, что в полуфинале турнира сборная Казахстана проведет встречу с победителем пары Сербия — Бельгия.