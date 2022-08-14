14 Августа 2022 18:49

Сборная Казахстана по мини-футболу сыграет на международном турнире

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев сообщил, что сборная Казахстана в декабре станет одним из участников международного турнира «Кубок Каспия» в Иране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

«В начале ноября проведем товарищеские матчи в Таджикистане, а на декабрь в Иране намечено проведение Кубка Каспия с участием сборных России, Ирана, Казахстана и Азербайджана», — цитирует агентство ТАСС Эмиля Алиева.

Фото: sports.kz