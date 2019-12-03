Сборная Казахстана по легкой атлетике может получить более 10 лицензий на Олимпиаду-2020

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Восточно-Казахстанской области, президент Федерации легкой атлетики Казахстана Даниал Ахметов отметил высокий уровень подготовки спортсменов к предстоящим Олимпийским играм в Токио, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша задача - подготовка к Олимпийским играм. Сегодня мы имеем две лицензии. У нас есть достаточно серьезный потенциал. Мы надеемся и убеждены, что 12-15 наших спортсменов получат допуск к Олимпийским играм. У нас достаточно серьезные основания на серьезный успех», - подчеркнул Даниал Ахметов в ходе пресс-конференции, посвященной визиту президенту World Athletics в Нур-Султан.





Отметим, XXXII летние Олимпийские игры пройдут в столице Японии Токио в 2020 году. Ожидается, что в играх примут участие 205 стран мира.



