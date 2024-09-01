РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:15, 01 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Сборная Казахстана по хоккею сыграет в заключительном матче отбора на Олимпиаду-2026

    хоккей
    Фото: пресс-служба КФХ

    Сегодня сборная Казахстана по хоккею сыграет с командой Словакии в заключительном матче отбора на Олимпиаду-2026, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Матч Словакия — Казахстан пройдет в Братиславе. Прямая трансляция начнется в 20:50 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале Qazsport.

    Напомним, перед очной встречей у сборных Казахстана и Словакии по шесть очков. Казахстанские хоккеисты сначала разгромили Венгрию — 5:2, а затем одержали победу над Австрией — 2:1, а словаки в первом матче обыграли австрийцев — 2:1, после чего также крупно выиграли у венгров — 7:3.

    На Олимпийские игры-2026 из этой группы попадет только ее победитель.

     

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Хоккей Олимпиада
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    telegram