Сборная Казахстана по хоккею сыграет в заключительном матче отбора на Олимпиаду-2026

Сегодня сборная Казахстана по хоккею сыграет с командой Словакии в заключительном матче отбора на Олимпиаду-2026, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Матч Словакия — Казахстан пройдет в Братиславе. Прямая трансляция начнется в 20:50 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале Qazsport.

Напомним, перед очной встречей у сборных Казахстана и Словакии по шесть очков. Казахстанские хоккеисты сначала разгромили Венгрию — 5:2, а затем одержали победу над Австрией — 2:1, а словаки в первом матче обыграли австрийцев — 2:1, после чего также крупно выиграли у венгров — 7:3.

На Олимпийские игры-2026 из этой группы попадет только ее победитель.



