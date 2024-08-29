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    09:00, 29 Август 2024 | GMT +6

    Сборная Казахстана по хоккею сыграет первый матч в отборе на Олимпиаду

    хоккей
    Фото: ХК «Барыс»

    В четверг, 29 августа, сборная Казахстана по хоккею проведет первый матч в квалификации к Олимпийским играм 2026 года в Италии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Отборочный турнир пройдет в Братиславе (Словакия). В первом матче казахстанские хоккеисты сыграют против сборной Венгрии. Прямая трансляция матча Казахстан — Венгрия начнется в 16:50 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале Qazsport. 

    Также в группе D сборной Казахстана предстоит сыграть с командами Австрии и Словакии. Матч с австрийцами состоится 30 августа, а игра со словаками — 1 сентября. Эти матчи также будут показаны в прямом эфире телеканалом Qazsport. Победитель группы получит право сыграть в 2026 году на Олимпиаде. 

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Хоккей Олимпиада
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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