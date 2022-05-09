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Сборная Казахстана по хоккею проведет второй матч с командой Латвии
9 Мая 2022 15:00

Сборная Казахстана по хоккею проведет второй матч с командой Латвии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 9 мая, сборная Казахстана проведет второй товарищеский матч с командой Латвии в рамках подготовки к чемпионату мира-2022 по хоккею в Финляндии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча Латвия — Казахстан начнется в 22:30 по времени Нур-Султана..

Первый товарищеский матч сборных Латвии и Казахстана состоялся 8 мая и закончился разгромным поражением Казахстана — 0:5. У латвийцев шайбы забросили Николай Елисеев (11-я и 15-я минуты), Карлис Чуксте (13-я), Оскарс Батня (26-я) и Андрис Джериньш (60-я).

ЧМ-2022 по хоккею пройдет с 13 по 29 мая в Хельсинки и Тампере (Финляндия). Сборная Казахстана сыграет в группе А с командами Канады, Германии, Швейцарии, Словакии. Дании, Франции и Италии. Свой первый матч на турнире сборная Казахстана проведет 14 мая — ее соперником будет сборная Дании.


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