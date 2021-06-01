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    17:33, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    Сборная Казахстана по хоккею потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата мира

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по хоккею потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата мира. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Это стало известно после того, как Канада набрала очки в матче с Финляндией, сместив Казахстан на четвертое место в группе В. Позже свой поединок проведут еще Германия и Латвия, после которого победитель окажется выше казахстанцев, а они отправятся за зону плей-офф.

    Отметим, что на чемпионате мира Казахстан сперва по буллитам победил Латвию и Финляндию, затем уступил США, одолел Германию, проиграл Канаде, разнес Италию и в решающем поединке вчера не смог справиться с Норвегией, в итоге набрав десять очков.



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