17:33, 01 Июнь 2021 | GMT +6
Сборная Казахстана по хоккею потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата мира
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по хоккею потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата мира. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Это стало известно после того, как Канада набрала очки в матче с Финляндией, сместив Казахстан на четвертое место в группе В. Позже свой поединок проведут еще Германия и Латвия, после которого победитель окажется выше казахстанцев, а они отправятся за зону плей-офф.
Отметим, что на чемпионате мира Казахстан сперва по буллитам победил Латвию и Финляндию, затем уступил США, одолел Германию, проиграл Канаде, разнес Италию и в решающем поединке вчера не смог справиться с Норвегией, в итоге набрав десять очков.