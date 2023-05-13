Сборная Казахстана по хоккею обыграла Норвегию на чемпионате мира-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана провела первый матч на чемпионате мира-2023 по хоккею и обыграла Норвегию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В своей первой игре на турнире Казахстан встретился с командой Норвегии. Матч закончился победой сборной Казахстана по буллитам — 4:3. В основное время у Казахстана шайбы забросили Максим Мухаметов (16-я минута), Валерий Орехов (36-я минута) и Никита Михайлис (52-я минута), а у Норвегии — Микаэль Хага (8-я и 22-я минуты) и Оле Юлиан Хольм (10-я минута). Решающий буллит провел Роман Старченко.

Таким образом, сборная Казахстана выиграла свой первый матч в элитном дивизионе ЧМ-2023. Следующую игру казахстанские хоккеисты проведут 14 мая против сборной Чехии. Также соперниками Казахстана по группе В будут Швейцария, Канада, Словакия, Латвия и Словения.