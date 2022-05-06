6 Мая 2022 21:42

Сборная Казахстана по хоккею на траве с поражения стартовала в отборе на Азиаду

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская сборная по хоккею на траве сыграла первый матч на отборочном турнире к Азиатским играм, который проходит в эти дни в столице Таиланда Бангкоке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В матче против хозяев турнира — сборной Таиланда казахстанские игроки уступили с крупным счетом 0:3.

Казахстанцы выступают в группе А со сборными Омана, Таиланда, Гонконга и Узбекистана. В группе В играют национальные команды Бангладеша, Шри-Ланки, Индонезии и Сингапура.

Право на участие в Азиатских играх получат шесть лучших команд турнира в Бангкоке, который начался пятого мая и завершится 15-го мая.