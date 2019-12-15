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Сборная Казахстана по хоккею до 18 лет проиграла на турнире четырех наций в Латвии
15 Декабря 2019 05:36
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Латвии сборная Казахстана до 18 лет в третьем матче на турнире четырех наций сыграла с командой Латвии U-20. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.
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Казахстанцы пропустили три безответные шайбы от сборной Латвии.
Казахстан проиграл первый матч Беларуси U-18 со счетом 0:5, во втором обыграли Латвию U-18 — 1:0, а в третьем уступили команде Латвии до 20 лет — 0:3.
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