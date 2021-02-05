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    10:25, 05 Февраль 2021 | GMT +6

    Сборная Казахстана по футзалу вышла на третье место в официальном рейтинге УЕФА

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по футзалу вышла на третье место в официальном рейтинге УЕФА. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    В обновленном рейтинге сборных УЕФА сразу первые три команды сделали шаг вперед и заняли первую тройку – Испания, Россия и Казахстан. А вот сборная Португалии с первого места скатилась на четвертое.

    Рейтинг сборных УЕФА по футзалу:

    1. Испания – 2229,843;

    2. Россия – 2115,118;

    3. Казахстан – 2097,180;

    4. Португалия – 2080,605;

    5. Азербайджан – 2018,718;

    13. Венгрия – 1747,191;

    16. Беларусь – 1690,272;

    41. Израиль – 1019,919.



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