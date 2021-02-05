10:25, 05 Февраль 2021 | GMT +6
Сборная Казахстана по футзалу вышла на третье место в официальном рейтинге УЕФА
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по футзалу вышла на третье место в официальном рейтинге УЕФА. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
В обновленном рейтинге сборных УЕФА сразу первые три команды сделали шаг вперед и заняли первую тройку – Испания, Россия и Казахстан. А вот сборная Португалии с первого места скатилась на четвертое.
Рейтинг сборных УЕФА по футзалу:
1. Испания – 2229,843;
2. Россия – 2115,118;
3. Казахстан – 2097,180;
4. Португалия – 2080,605;
5. Азербайджан – 2018,718;
13. Венгрия – 1747,191;
16. Беларусь – 1690,272;
41. Израиль – 1019,919.