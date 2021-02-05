НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по футзалу вышла на третье место в официальном рейтинге УЕФА. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

В обновленном рейтинге сборных УЕФА сразу первые три команды сделали шаг вперед и заняли первую тройку – Испания, Россия и Казахстан. А вот сборная Португалии с первого места скатилась на четвертое.

Рейтинг сборных УЕФА по футзалу:

1. Испания – 2229,843;

2. Россия – 2115,118;

3. Казахстан – 2097,180;

4. Португалия – 2080,605;

5. Азербайджан – 2018,718;

13. Венгрия – 1747,191;

16. Беларусь – 1690,272;

41. Израиль – 1019,919.



