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вчера 22:35
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вчера 19:04
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Сборная Казахстана по футзалу вышла на чемпионат мира
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана в заключительном матче элитного раунда чемпионата мира по футзалу 2020 года сыграла против команды Чехии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Казахстанцы вышли в следующем составе: Игита, Тайнан, Лео, Турсагулов, Дуглас Жуниор — Гуров, Иманалин, Валиуллин, Сулейменов, Акбаликов, Есенаманов.
Подопечным Кака для выхода в финальную стадию требовалось только побеждать, в любом другом случае они занимали третье место в группе, Чехии же годилась и ничья. Несмотря на статус, уже к четвертой минуте казахстанцы вели в счете 3:0, дубль оформил Дуглас Жуниор, еще один гол провел Тайнан, после этого чешские спортсмены встрепенулись, но тайм завершился с солидным и сухим перевесом гостей. На старте второй половины мяч после удара Дугласа Жуниора в четвертый раз побывал в воротах Ондржея Вагалы, тут уже и все стало ясно, в конце команда Чехии все-таки забила, итог подвели Тайнан и Иржи Вокоун. 5:2 — победа Казахстана.
Таким образом, сборная Казахстана набрала шесть очков, как и Чехия, но за счет победы в очном поединке вышла напрямую на чемпионат мира-2020, который пройдет с 12 сентября по 4 октября в Литве.
Казахстан — Чехия 5:2 (3:0)
Голы: Дуглас Жуниор 3 (1:0), Дуглас Жуниор 4 (2:0), Тайнан 4 (3:0), Дуглас Жуниор 23 (4:0), Голы 36 (4:1), Тайнан 38 (5:1), Вокоун 40 (5:2).
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