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Сборная Казахстана по футзалу встретится с командой Узбекистана в Нур-Султане

15 Декабря 2021 13:00
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Сборная Казахстана по футзалу встретится с командой Узбекистана в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 15 декабря сборная Казахстана по футзалу в Нур-Султане проведет второй товарищеский матч с командой Узбекистана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Прямая трансляция матча Казахстан — Узбекистан начнется в 19:00 по времени Нур-Султана, посмотреть ее можно будет на телеканале «Qazsport».

Напомним, сборная Казахстана проводит спаренные матчи с Узбекистаном в рамках подготовки к предстоящему чемпионату Европы-2022. В первом матче Казахстан победил Узбекистан со счетом 3:1. Голы забили Арнольд Кнауб, Дуглас - оба отличились на 22-й минуте, причем с интервалом всего в пятнадцать секунд, и Игита (40-я). У Узбекистана забил Илхом Хамроев (39-я).

Что касается ЕВРО-2022, то на этом турнире сборная Казахстана попала в группу к Италии, Словении и Финляндии. Континентальное первенство пройдет с 19 января по 6 февраля в Нидерландах. В плей-офф из группы выйдут команды, занявшие первое и второе места.



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