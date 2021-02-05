Сборная Казахстана по футзалу в ТОП-4 в официальном рейтинге УЕФА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по футзалу вышла на четвертое место в официальном рейтинге УЕФА, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Prosports.kz.

В обновленном рейтинге сборных УЕФА команда Португалии с первого места опустилась на третье. В ТОП-3 сейчас входят Испания, Россия и Португалия.

Рейтинг сборных УЕФА по футзалу:

1. Испания — 2229,843;

2. Россия — 2115,118;

3. Португалия — 209,246;

4. Казахстан — 2097,180;

5. Азербайджан — 2018,718.

Подобного успеха сборная добилась благодаря успешному старту в отборе на Евро-2022. Напомним, казахстанцы разгромили Венгрию (5:0).