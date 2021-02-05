05:00, 05 Февраль 2021 | GMT +6
Сборная Казахстана по футзалу в ТОП-4 в официальном рейтинге УЕФА
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по футзалу вышла на четвертое место в официальном рейтинге УЕФА, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Prosports.kz.
В обновленном рейтинге сборных УЕФА команда Португалии с первого места опустилась на третье. В ТОП-3 сейчас входят Испания, Россия и Португалия.
Рейтинг сборных УЕФА по футзалу:
1. Испания — 2229,843;
2. Россия — 2115,118;
3. Португалия — 209,246;
4. Казахстан — 2097,180;
5. Азербайджан — 2018,718.
Подобного успеха сборная добилась благодаря успешному старту в отборе на Евро-2022. Напомним, казахстанцы разгромили Венгрию (5:0).