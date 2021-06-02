Сборная Казахстана по футзалу узнала своих соперников на ЧМ-2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялась жеребьевка, по итогам которой определились соперники национальной сборной Казахстана по футзалу на чемпионате мира-2021 в Литве, сообщает Sports.kz.

На групповом этапе Казахстан сыграет со сборными Литвы, Коста-Рики и Венесуэлы в квартете А. Чемпионат мира пройдет с 12 сентября по 3 октября.

Напомним, путь сборной Казахстана на ЧМ-2021 был таким: в основном раунде команда заняла первое место в группе, выиграв все три матча (Албания — 4:0, Нидерланды — 5:0, Румыния — 4:2); в элитном раунде Казахстан тоже стал лидером, хотя потерпел одно поражение (в первом же матче от Румынии — 1:3), зато обыграл команды Словении (4:3) и Чехии (5:2).