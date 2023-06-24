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Сборная Казахстана по футзалу узнала место проведения ЧМ-2024

Редактор:  
Ринат Дусумов
24 Июня 2023, 04:04
Сборная Казахстана по футзалу узнала место проведения ЧМ-2024 Фото: Sports.kz.

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 23-го июня состоялось заседание Совета ФИФА, где была выбрана страна-хозяйка чемпионата мира по футзалу 2024-го года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На заседании Совета ФИФА было решено провести чемпионат мира-2024 в Узбекистане. Пока не было объявлено, какие города Узбекистана примут турнир. Чемпионат мира пройдет в период с 14-го сентября по шестое октября.

Отметим, сборная Казахстана вышла в Элитный раунд отборочного турнира чемпионата мира, где в группе А сыграет с национальными командами Румынии, Азербайджана и Нидерландов. Команда, которая займет первое место в квартете напрямую выйдет на ЧМ-2024. Второе место позволит сыграть в плей-офф, если команда станет одной из четырех лучших вторых сборных отбора.

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