Сборная Казахстана по футзалу узнает соперников на этапе EВРO-2022 второго сентября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дважды участник чемпионатов Европы по футзалу, сборная Казахстана своих соперников по отбору на следующее континентальное первенство узнает 2 сентября. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

Жеребьевка группового этапа квалификации чемпионата Европы-2022 состоится 2 сентября 2020 года в швейцарском Ньоне. Удачная игра сборной Казахстана в отборочном этапе чемпионата мира-2020 позволила ей автоматически пробиться в третий раунд отбора EURO-2022 – групповой этап квалификации.

Европейские сборные команды, которые вылетели из основного раунда чемпионата мира-2020 в январе 2020 года взяли старт в отборочном раунде чемпионата Европы-2022. Во втором этапе команды сыграют в стыковых матчах, которые состоятся со 2 по 11 ноября 2020 года.

С 6 декабря 2020 года возьмет старт групповой этап квалификации EURO-2022, который продлится до 14 апреля 2021 года. 32 команды продолжат борьбу в восьми группах по четыре команды. Впервые отборочные матчи пройдут в формате «дома – в гостях». Команды сыграют по три матча дома и по три матча в гостях. Победители восьми групп и шесть лучших вторых мест получат путевки на чемпионат Европы. В четвертом раунде две команды в стыковых матчах разыграют 15-ю путевку.

Напомним, что чемпионат Европы-2022 пройдет в Нидерландах с 19 января по 6 февраля 2022 года.