Сборная Казахстана по футзалу усилится на следующий матч Евро-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Игрок сборной Казахстана Арнольд Кнауб сдал отрицательный тест на коронавирус. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

Игрок уже отправился в Нидерланды рейсом Нур-Султан – Франкфурт – Гронинген. В скором времени он прибудет в расположение сборной Казахстана по футзалу.

Таким образом, Арнольд Кнауб сможет принять участие в матче с Финляндией, который состоится в ночь с 24 на 25 января. Начало – в 01:30 по столичному времени.

Напомним, Кнауб пропустил первую игру группового этапа EURO-2022 против Словении (4:4) из-за положительного теста на коронавирус.

Главный тренер сборной Казахстана Рикарду Кака по-прежнему находится в Нур-Султане на самоизоляции.