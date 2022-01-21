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Сборная Казахстана по футзалу усилится на следующий матч Евро-2022
21 Января 2022 23:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Игрок сборной Казахстана Арнольд Кнауб сдал отрицательный тест на коронавирус. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.
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Игрок уже отправился в Нидерланды рейсом Нур-Султан – Франкфурт – Гронинген. В скором времени он прибудет в расположение сборной Казахстана по футзалу.
Таким образом, Арнольд Кнауб сможет принять участие в матче с Финляндией, который состоится в ночь с 24 на 25 января. Начало – в 01:30 по столичному времени.
Напомним, Кнауб пропустил первую игру группового этапа EURO-2022 против Словении (4:4) из-за положительного теста на коронавирус.
Главный тренер сборной Казахстана Рикарду Кака по-прежнему находится в Нур-Султане на самоизоляции.
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