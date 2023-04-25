22:39, 24 Апрель 2023 | GMT +6
Сборная Казахстана по футзалу ухудшила положение в мировом рейтинге
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Cайт Futsalworldranking.com опубликовал обновленную версию мирового рейтинга сборных по футзалу по состоянию на апрель 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Национальная сборная Казахстана потеряла в табели о рангах одну строчку и заняла седьмое место, уступив прежнюю позицию Ирану. У подопечных Рикардо Кака 1560 очков. Лидируют в рейтинге команды Бразилии (1819), Португалии (1755) и Испании (1749).
Первая десятка мирового рейтинга выглядит так:
1. Бразилия — 1819 очков
2. Португалия — 1755
3. Испания — 1749
4. Аргентина — 1650
5. Россия — 1649
6. Иран — 1573
7. Казахстан — 1560
8. Марокко — 1485
9. Парагвай — 1445
9. Украина — 1445
11. Италия — 1413