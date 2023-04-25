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    22:39, 24 Апрель 2023 | GMT +6

    Сборная Казахстана по футзалу ухудшила положение в мировом рейтинге

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    Фото: sports.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Cайт Futsalworldranking.com опубликовал обновленную версию мирового рейтинга сборных по футзалу по состоянию на апрель 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Национальная сборная Казахстана потеряла в табели о рангах одну строчку и заняла седьмое место, уступив прежнюю позицию Ирану. У подопечных Рикардо Кака 1560 очков. Лидируют в рейтинге команды Бразилии (1819), Португалии (1755) и Испании (1749).
    Первая десятка мирового рейтинга выглядит так:
     1. Бразилия — 1819 очков
    2. Португалия — 1755
    3. Испания — 1749
    4. Аргентина — 1650
    5. Россия — 1649
    6. Иран — 1573
    7. Казахстан — 1560
    8. Марокко — 1485
    9. Парагвай — 1445
    9. Украина — 1445
    11. Италия — 1413


    Теги:
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