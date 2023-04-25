Сборная Казахстана по футзалу ухудшила положение в мировом рейтинге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Cайт Futsalworldranking.com опубликовал обновленную версию мирового рейтинга сборных по футзалу по состоянию на апрель 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Национальная сборная Казахстана потеряла в табели о рангах одну строчку и заняла седьмое место, уступив прежнюю позицию Ирану. У подопечных Рикардо Кака 1560 очков. Лидируют в рейтинге команды Бразилии (1819), Португалии (1755) и Испании (1749).

Первая десятка мирового рейтинга выглядит так:

1. Бразилия — 1819 очков

2. Португалия — 1755

3. Испания — 1749

4. Аргентина — 1650

5. Россия — 1649

6. Иран — 1573

7. Казахстан — 1560

8. Марокко — 1485

9. Парагвай — 1445

9. Украина — 1445

11. Италия — 1413