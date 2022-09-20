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Сборная Казахстана по футзалу сыграла второй матч с Азербайджаном перед отбором на ЧМ-2024
20 Сентября 2022, 20:09

Сборная Казахстана по футзалу сыграла второй матч с Азербайджаном перед отбором на ЧМ-2024

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Сборная Казахстана по мини-футболу сыграла второй товарищеский матч с Азербайджаном в Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Матч получился богатым на голы и завершился победой казахстанских игроков со счетом 6:5. При этом сборная Казахстана проигрывала по ходу матча два раза со счетом 1:3 и 3:5, но оба раза казахстанцам удавалось отыграться и в итоге одержать победу в матче.

Во вчерашнем матче казахстанцы одержали победу со счетом 5:3, также проигрывая 1:3.

Отметим, что в октябре казахстанские игроки стартуют в отборочном турнире чемпионата мира 2024-го года против сборных Словении и Черногории. Первый матч состоится восьмого октября против Словении на выезде.

Фото: sports.kz





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