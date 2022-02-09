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Сборная Казахстана по футзалу сохранила позиции в рейтинге УЕФА
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сборная Казахстана по футзалу сохранила четвертую позицию в обновленном рейтинге УЕФА после Евро-2022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.
Подопечные Рикарду Кака остались на четвертом месте в рейтинге, имея в активе 2367,187 очков.
Напомним, что сборная Казахстана на прошедшем Евро-2022 заняла первое место в группе «B», опередив Финляндию, Словению и Италию. В четвертьфинале казахстанцы уступили Украине со счетом — 2:4 и завершили выступление в турнире.
На первую строчку обновленного рейтинга поднялся действующий чемпион Европы — Португалия, для которой это уже вторая победа в турнире.
На второй позиции остались финалисты турнира из России, а на третье место поднялись бронзовые призеры EURO-2022 из Испании.
Обновленный рейтинг УЕФА сборных по футзалу (от 6 февраля 2022 года):
1. Португалия — 2693,758;
2. Россия — 2547,159;
3. Испания — 2488,909;
4. Казахстан — 2367,187;
5. Хорватия — 2051,042;
6. Сербия — 2050,143;
7. Азербайджан — 2015,589;
8. Украина — 2009,816;
9. Италия — 1934,516;
10. Чехия — 1887,535.
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