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Сборная Казахстана по футзалу сохранила позиции в рейтинге УЕФА

9 Февраля 2022 14:31
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Сборная Казахстана по футзалу сохранила позиции в рейтинге УЕФА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сборная Казахстана по футзалу сохранила четвертую позицию в обновленном рейтинге УЕФА после Евро-2022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

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Подопечные Рикарду Кака остались на четвертом месте в рейтинге, имея в активе 2367,187 очков.

Напомним, что сборная Казахстана на прошедшем Евро-2022 заняла первое место в группе «B», опередив Финляндию, Словению и Италию. В четвертьфинале казахстанцы уступили Украине со счетом — 2:4 и завершили выступление в турнире.

На первую строчку обновленного рейтинга поднялся действующий чемпион Европы — Португалия, для которой это уже вторая победа в турнире.

На второй позиции остались финалисты турнира из России, а на третье место поднялись бронзовые призеры EURO-2022 из Испании.

Обновленный рейтинг УЕФА сборных по футзалу (от 6 февраля 2022 года):

1. Португалия — 2693,758;

2. Россия — 2547,159;

3. Испания — 2488,909;

4. Казахстан — 2367,187;

5. Хорватия — 2051,042;

6. Сербия — 2050,143;

7. Азербайджан — 2015,589;

8. Украина — 2009,816;

9. Италия — 1934,516;

10. Чехия — 1887,535.


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