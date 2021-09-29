НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - После победы команды Казахстана над Ираном со счетом 3:2 команда поднялась в мировом рейтинге сборных по футзалу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстан встал на шестое место, поднявшись на одну строчку, и обошел Иран, который потерял две позиции и оказался седьмым. Сборная Португалии также смогла улучшить свое положение, став пятой командой в мировом рейтинге. Казахстанская сборная уступает только Бразилии, Испании, Аргентине, России и Португалии.

Лучшим бомбардиром команды на этом турнире с пятью мячами является Тайнан из испанского клуба «Эль-Посо», главным ассистентом стал игрок «Кайрата» Дуглас — шесть пасов.

Напомним, Глава государства поздравил сборную РК по футзалу с выходом в полуфинал чемпионата мира.

Сборная Казахстана по футзалу поднялась в мировом рейтинге после выхода в полуфинал ЧМ-2021



