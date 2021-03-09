Сборная Казахстана по футзалу поднялась на третье место в рейтинге УЕФА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальная сборная Казахстана, набрав 2112,206 баллов, поднялась на третью строчку в обновленном рейтинге УЕФА среди футзальных сборных. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации Казахстанской федерации футбола, в этом году сборная Казахстана провела одну домашнюю игру – против Беларуси, в которой наша команда одержала уверенную победу со счетом 5:2.

«Сегодня состоится ответная встреча с белорусами. В прямом эфире игру покажет телеканал «Qazsport» с началом показа в 22:30 по времени Нур-Султана», - говорится в сообщении КФФ, опубликованном в Facebook.

Рейтинг футзальных сборных УЕФА:

1. Испания – 2247,620 баллов.

2. Россия – 2130,453.

3. Казахстан – 2112,206.

4. Португалия – 2080,694.

5. Азербайджан – 2030,624.

6. Хорватия – 2003,347.

7. Италия – 1990,683.

8. Чехия – 1924, 724.

9. Сербия – 1876,073.

10. Украина – 1861,752.