20:59, 08 Март 2021 | GMT +6
Сборная Казахстана по футзалу поднялась на третье место в рейтинге УЕФА
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальная сборная Казахстана, набрав 2112,206 баллов, поднялась на третью строчку в обновленном рейтинге УЕФА среди футзальных сборных. Об этом передает МИА «Казинформ».
По информации Казахстанской федерации футбола, в этом году сборная Казахстана провела одну домашнюю игру – против Беларуси, в которой наша команда одержала уверенную победу со счетом 5:2.
«Сегодня состоится ответная встреча с белорусами. В прямом эфире игру покажет телеканал «Qazsport» с началом показа в 22:30 по времени Нур-Султана», - говорится в сообщении КФФ, опубликованном в Facebook.
Рейтинг футзальных сборных УЕФА:
1. Испания – 2247,620 баллов.
2. Россия – 2130,453.
3. Казахстан – 2112,206.
4. Португалия – 2080,694.
5. Азербайджан – 2030,624.
6. Хорватия – 2003,347.
7. Италия – 1990,683.
8. Чехия – 1924, 724.
9. Сербия – 1876,073.
10. Украина – 1861,752.