Сборная Казахстана по футзалу отправилась на финальную стадию EURO-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальная сборная Казахстана по футзалу рейсом Нур-Султан – Стамбул – Амстердам вылетела в Нидерланды на финальную стадию EURO-2022. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.

На континентальном турнире Казахстан выступит в группе В, где встретится с двукратным чемпионом Европы – Италией, а также со Словенией и Финляндией. Матчи с участием подопечных Кака пройдут с 20 по 28 января в городе Гронинген. В 1/4 финала турнира пробьются по две команды с каждой группы.

EURO-2022 стартует матчем Нидерланды – Португалия. На следующий день сборная Казахстана проведет свою первую встречу на турнире против Словении. Через четыре дня наша команда встретится с Финляндией, а 28 января сыграет против Италии.