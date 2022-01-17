Сборная Казахстана по футзалу отправилась на финальную стадию EURO-2022
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальная сборная Казахстана по футзалу рейсом Нур-Султан – Стамбул – Амстердам вылетела в Нидерланды на финальную стадию EURO-2022. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.
На континентальном турнире Казахстан выступит в группе В, где встретится с двукратным чемпионом Европы – Италией, а также со Словенией и Финляндией. Матчи с участием подопечных Кака пройдут с 20 по 28 января в городе Гронинген. В 1/4 финала турнира пробьются по две команды с каждой группы.
EURO-2022 стартует матчем Нидерланды – Португалия. На следующий день сборная Казахстана проведет свою первую встречу на турнире против Словении. Через четыре дня наша команда встретится с Финляндией, а 28 января сыграет против Италии.
- Казахстан понес вторую потерю за день на Australian Open-2022
- Юлия Путинцева завершила борьбу на Australian open-2022
- Александр Бублик с победы стартовал на Australian open
- Елена Рыбакина стала двенадцатой ракеткой мира и вошла в историю
- Казахстанская теннисистка впервые завоевала титул чемпионки турнира WTA 500
- Итоги спартакиады школьников по 5 видам спорта подвели в Павлодаре
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана