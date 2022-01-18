Сборная Казахстана по футзалу объявила окончательный состав на EURO-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба КФФ опубликовала финальную заявку Национальной сборной Казахстана по футзалу на финальную стадию EURO-2022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

В окончательный список попали 14 игроков.

Турнир пройдет в Нидерландах с 19 января по 6 февраля.

Заявка сборной Казахстана по футзалу на EURO-2022:

Вратари: Игита, Рауан Атантаев

Полевые игроки: Тайнан, Нурбек Карагулов, Эдсон, Лео, Азат Валиуллин, Альберт Акбаликов, Чингиз Есенаманов, Арнольд Кнауб, Даурен Турсагулов, Жомарт Токаев, Дуглас, Биржан Оразов

Главный тренер: Рикарду Кака.