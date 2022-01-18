+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: 4 °С
USD 434.84 EUR 498.2
RUB 5.72 CNY 68.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сборная Казахстана по футзалу объявила окончательный состав на EURO-2022

18 Января 2022 21:32
Поделиться:
Сборная Казахстана по футзалу объявила окончательный состав на EURO-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба КФФ опубликовала финальную заявку Национальной сборной Казахстана по футзалу на финальную стадию EURO-2022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

Новости по теме
ФК «Актобе» покинули 14 игроков
Италия примет этап Кубка мира по биатлону Кто представит Казахстан на олимпийских стартах по шорт-треку НОК подвел итоги детского конкурса рисунка в поддержку олимпийской команды Казахстана

В окончательный список попали 14 игроков.

Турнир пройдет в Нидерландах с 19 января по 6 февраля.

Заявка сборной Казахстана по футзалу на EURO-2022:

Вратари: Игита, Рауан Атантаев

Полевые игроки: Тайнан, Нурбек Карагулов, Эдсон, Лео, Азат Валиуллин, Альберт Акбаликов, Чингиз Есенаманов, Арнольд Кнауб, Даурен Турсагулов, Жомарт Токаев, Дуглас, Биржан Оразов

Главный тренер: Рикарду Кака.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Футзал  
Поделиться:
Новости по теме
ФК «Актобе» покинули 14 игроков
Италия примет этап Кубка мира по биатлону
Кто представит Казахстан на олимпийских стартах по шорт-треку
НОК подвел итоги детского конкурса рисунка в поддержку олимпийской команды Казахстана
Популярное
1 Нурсултан Назарбаев обратился к народу Казахстана
2 Премии в размере 150 тысяч тенге получили сотрудники МВД за обеспечение правопорядка в период ЧП
3 Нурсултан Назарбаев: Нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал
4 Правительство представило План оперативных действий по стабилизации социально-экономической ситуации в РК
5 Президент открыто затронул проблемы общества - депутат столичного маслихата
6 Служебную собаку похитили во время беспорядков в Алматы
Читайте также
НОК подвел итоги детского конкурса рисунка в поддержку олимпийской команды Казахстана
ФК «Актобе» покинули 14 игроков
Нурсултан Назарбаев обратился к народу Казахстана
Премии в размере 150 тысяч тенге получили сотрудники МВД за обеспечение правопорядка в период ЧП
Нурсултан Назарбаев: Нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал
Правительство представило План оперативных действий по стабилизации социально-экономической ситуации в РК
Президент открыто затронул проблемы общества - депутат столичного маслихата
Служебную собаку похитили во время беспорядков в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив