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Сборная Казахстана по футзалу объявила окончательный состав на EURO-2022
18 Января 2022 21:32
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба КФФ опубликовала финальную заявку Национальной сборной Казахстана по футзалу на финальную стадию EURO-2022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.
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В окончательный список попали 14 игроков.
Турнир пройдет в Нидерландах с 19 января по 6 февраля.
Заявка сборной Казахстана по футзалу на EURO-2022:
Вратари: Игита, Рауан Атантаев
Полевые игроки: Тайнан, Нурбек Карагулов, Эдсон, Лео, Азат Валиуллин, Альберт Акбаликов, Чингиз Есенаманов, Арнольд Кнауб, Даурен Турсагулов, Жомарт Токаев, Дуглас, Биржан Оразов
Главный тренер: Рикарду Кака.
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