Сборная Казахстана по футзалу на выезде обыграла Беларусь в отборе на ЕВРО-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче отборочного раунда чемпионата Европы 2022 года сборная Казахстана по футзалу на выезде обыграла Беларусь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Кака выпустил следующий состав: Игита, Тайнан, Нургожин, лео, Дуглас Жуниор — Байдулла, Валиуллин, Акбаликов, Есенаманов, Кнауб, Турсагулов, Досов, Оразов, Сарбасов.

Фаворитами были гости и смогли открыть счет усилиями Даурена Нургожина, упустив следом несколько возможностей закрепить преимущество, в том числе Тайнан пробил в штангу, в концовке же тайма Даурен Турсагулов во второй раз поразил цель. После перерыва Тайнан добился своего после впечатляющей комбинации, когда он оказался один перед воротами, тут уже и забили хозяева усилиями Антона Матвеенко, итог подвели Дуглас Жуниор, Лео и оформивший дубль Турсагулов. 6:1 — сильнее казахстанцы.





Таким образом, сборная Казахстана одержала третью победу в четырех матчах и набрала девять очков — она продолжает лидировать. У команд Беларуси, Израиля и Венгрии — по три очка.

Следующий матч сборная Казахстана проведет на выезде против Венгрии 6 апреля.

Беларусь — Казахстан 1:6 (0:2)

Голы: Нургожин 7 (0:1), Турсагулов 17 (0:2), Тайнан 23 (0:3), Матвеенко 24 (1:3), Дуглас Жуниор 29 (1:4), Лео 33 (1:5), Турсагулов 37 (1:6).

Напомним, национальная сборная Казахстана, набрав 2112,206 баллов, поднялась на третью строчку в обновленном рейтинге УЕФА среди футзальных сборных.