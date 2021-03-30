Сборная Казахстана по футболу вылетела в Киев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по футболу вылетела на матч квалификации чемпионата мира-2022 в Киев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Национальная федерация футбола опубликовала фотографии казахстанской сборной из аэропорта, вылетающей в Киев на матч отборочного цикла против украинской сборной.

Напомним, игра состоится в столице Украины в ночь с 31-го марта на первое апреля в 00:45 по времени Нур-Султана.

В своем последнем матче казахстанцы в родных стенах проиграли сборной Франции со счетом 2:0. Украина же сыграла вничью с Финляндией 1:1.