Сборная Казахстана по футболу узнала свое место в обновленном рейтинге ФИФА
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала новый рейтинг национальных сборных, выступающих под ее эгидой, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
По сравнению с предыдущим табелем о рангах сборных позиция национальной команды Казахстана осталась прежней — 118-й. Возглавляет список по-прежнему сборная Бельгии.
24. Украина — 1537 очков
38. Россия — 1470
85. Узбекистан — 1286
87. Беларусь — 1283
91. Грузия — 1267
96. Кыргызстан — 1240
102. Армения — 1213
104. Эстония — 1202
114. Азербайджан — 1177
118. Казахстан — 1155
121. Таджикистан — 1152
129. Туркменистан — 1107
131. Литва — 1089
137. Латвия — 1079
175. Молдова — 959.
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