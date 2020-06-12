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Сборная Казахстана по футболу узнала свое место в обновленном рейтинге ФИФА

12 Июня 2020 08:54
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Сборная Казахстана по футболу узнала свое место в обновленном рейтинге ФИФА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала новый рейтинг национальных сборных, выступающих под ее эгидой, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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По сравнению с предыдущим табелем о рангах сборных позиция национальной команды Казахстана осталась прежней — 118-й. Возглавляет список по-прежнему сборная Бельгии.

24. Украина — 1537 очков

38. Россия — 1470

85. Узбекистан — 1286

87. Беларусь — 1283

91. Грузия — 1267

96. Кыргызстан — 1240

102. Армения — 1213

104. Эстония — 1202

114. Азербайджан — 1177

118. Казахстан — 1155

121. Таджикистан — 1152

129. Туркменистан — 1107

131. Литва — 1089

137. Латвия — 1079

175. Молдова — 959.

Ровно 23 года назад состоялись крупнейшая победа и самый быстрый хет-трик в истории сборной Казахстана


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