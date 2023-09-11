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    21:40, 10 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Сборная Казахстана по футболу установила историческое достижение

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    Фото: Sports.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Победа над Северной Ирландией в отборочном турнире чемпионата Европы-2024 по футболу помогла сборной Казахстана добиться исторического достижения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Ранее за всю историю участия в отборочных турнирах чемпионатов мира и Европы сборная Казахстана никогда не набирала больше 10 очков, а сейчас у нее уже 12 очков после шести сыгранных матчей.

    В отборе на Евро-2024 сборная Казахстана дважды обыграла команду Северной Ирландии (1:0, 1:0), сенсационно победила Данию (3:2) и разгромила сборную Сан-Марино (3:0). Также подопечные Магомеда Адиева потерпели два поражения: от Словении (1:2) и Финляндии (0:1).

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