Сборная Казахстана по футболу установила историческое достижение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Победа над Северной Ирландией в отборочном турнире чемпионата Европы-2024 по футболу помогла сборной Казахстана добиться исторического достижения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Ранее за всю историю участия в отборочных турнирах чемпионатов мира и Европы сборная Казахстана никогда не набирала больше 10 очков, а сейчас у нее уже 12 очков после шести сыгранных матчей.

В отборе на Евро-2024 сборная Казахстана дважды обыграла команду Северной Ирландии (1:0, 1:0), сенсационно победила Данию (3:2) и разгромила сборную Сан-Марино (3:0). Также подопечные Магомеда Адиева потерпели два поражения: от Словении (1:2) и Финляндии (0:1).