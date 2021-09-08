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    03:00, 08 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Сборная Казахстана по футболу сыграла вничью в матче против Боснии и Герцеговины

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по футболу в матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года на выезде сыграла против Боснии и Герцеговины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Стартовые составы выглядели следующим образом:

    Босния и Герцеговина: Шехич, Хаджикадунич, Ахмедходжич, Саничанин, Стеванович, Налич, Пьянич, Цимирот, Колашинац, Демирович, Джеко;
    Казахстан: Шацкий, Вороговский, Малый, Марочкин, Быстров, Логвиненко, Куат, Тагыберген, Васильев, Жуков, Шушеначев.
    За весь первый тайм гости запомнились только дальним неточным ударом Владислава Васильева и атакой, которую неточным пасом испортил Артур Шушеначев. У хозяев же была масса шансов открыть счет, но где-то спас Игорь Шацкий или подвела неточность, особо тут преуспел Эдин Джеко, смазавший около 5-6 голевых возможностей. После перерыва ничего не менялось, однако первый же угловой казахстанцев в исполнении Асхата Тагыбергена превратился в гол Исламбека Куата, сумевшего запихать мяч в ворота. Хозяева бросились вперед и добились своего с пенальти, Александр Марочкин завалил в штрафной Эдина Джеко, Миралем Пьянич забил без шансов для Шацкого. Оставалось 15 минут основного времени, казахстанцы не сидели в обороне, в итоге все свелось к голу после углового Луки Менало и штрафному Бактиера Зайнутдинова на 95-й минуте. 2:2 — ничья.
    9 октября команды снова встретятся друг с другом в Нур-Султане.
    Босния и Герцеговина — Казахстан 2:2 (0:0)
    Голы: Куат 52 (0:1), Пьянич с пенальти 74 (1:1), Менало 86 (1:2), Зайнутдинов 90+5 (2:2).


    Фото: kff.kz
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