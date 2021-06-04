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    09:07, 04 Июнь 2021 | GMT +6

    Сборная Казахстана по футболу сыграет с командой Северной Македонии

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    СКОПЬЕ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 4 июня в столице Республики Македония Скопье состоится товарищеский матч национальных сборных Северной Македонии и Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Прямая трансляция на телеканале «Qazsport» начнется в 21:55 по времени Нур-Султана.

    Добавим, что несколько дней назад сборная Северной Македонии уже провела один товарищеский матч — она дома сыграла вничью с командой Словении (1:1). Что касается сборной Казахстана, то она играла в конце марта в отборочном турнире чемпионата мира-2022 и сенсационно увезла ничью из Киева в матче с Украиной (1:1).

    В отборе на ЧМ-2022 Казахстан играет в группе с Украиной, Францией, Финляндией и Боснией и Герцеговиной. После двух сыгранных матчей сборная Казахстана занимает последнее место — у нее одно очко.




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