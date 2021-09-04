Сборная Казахстана по футболу сыграет с командой Финляндии в отборе на ЧМ-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Хельсинки состоится матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Казахстана в гостях сыграет с командой Финляндии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция начнется в 19:00 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

Сборная Казахстана в своем последнем матче в Нур-Султане сыграла вничью с Украиной — 2:2. У казахстанцев дубль оформил Руслан Валиуллин (74-я и 90+6 минуты); в составе сборной Украины отличились Роман Яремчук (2-я) и Данила Сикан (90+3). Что касается сборной Финляндии, то она вчера провела товарищеский матч с командой Уэльса — 0:0.Актуальное турнирное положение команд в группе D отбора на ЧМ-2022 выглядит так: Франция — 8 очков (4 матча), Украина — 4 (4), Финляндия — 2 (2), Босния и Герцеговина — 2 (3), Казахстан — 2 (3).







