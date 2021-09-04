Новости
Сборная Казахстана по футболу сыграет с командой Финляндии в отборе на ЧМ-2022
4 Сентября 2021 09:36
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Хельсинки состоится матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Казахстана в гостях сыграет с командой Финляндии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Новости по темеКазахстанский тхэквондист сразился за «бронзу» Паралимпиады-2020 Паралимпиада-2020: казахстанский тхэквондист сразится за «бронзу» «Барыс» перед стартом в КХЛ сделал заявление о составе и прибытии новичка
Прямая трансляция начнется в 19:00 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».Сборная Казахстана в своем последнем матче в Нур-Султане сыграла вничью с Украиной — 2:2. У казахстанцев дубль оформил Руслан Валиуллин (74-я и 90+6 минуты); в составе сборной Украины отличились Роман Яремчук (2-я) и Данила Сикан (90+3). Что касается сборной Финляндии, то она вчера провела товарищеский матч с командой Уэльса — 0:0.
Актуальное турнирное положение команд в группе D отбора на ЧМ-2022 выглядит так: Франция — 8 очков (4 матча), Украина — 4 (4), Финляндия — 2 (2), Босния и Герцеговина — 2 (3), Казахстан — 2 (3).
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Чемпион мира по паратхэквондо из Казахстана уступил в стартовом поединке Паралимпиады-2020
- Казахстанский тхэквондист сразился за «бронзу» Паралимпиады-2020
- Казахстанские теннисисты отметились победами на турнире в Бишкеке
- Паралимпиада-2020: казахстанский тхэквондист сразится за «бронзу»
- Чемпионат мира по биатл и триатл: С триумфальной победой вернулась сборная Казахстана
- Молодой силач из Караганды стал чемпионом мира
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн