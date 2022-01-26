Сборная Казахстана по футболу проведет товарищеский матч в Турции
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальная сборная Казахстана в рамках подготовки к матчам плей-офф Лиги наций УЕФА против Молдовы проведет учебно-тренировочный сбор в Турции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.
Команда под руководством Талгата Байсуфинова соберется 12 февраля в Анталии. На следующий день состоится товарищеский матч против сборной легионеров, представляющих клубы Премьер-лиги. Руководить командой будут бывшие игроки национальной сборной Казахстана – Андрей Карпович и Самат Смаков.
Решение было принято в связи с отсутствием официальных дат ФИФА на проведение игр в указанные сроки.
Зрители смогут посмотреть встречу в прямом эфире. О платформе и времени трансляции официальный сайт Казахстанской федерации футбола оповестит позднее.
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