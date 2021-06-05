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    01:37, 05 Июнь 2021 | GMT +6

    Сборная Казахстана по футболу проиграла Северной Македонии

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В товарищеском матче сборная Казахстана в Скопье сыграла с командой Северной Македонии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Талгат Байсуфинов выставил следующий состав: Покатилов, Валиуллин, Бейсебеков, Малый, Марочкин, Тапалов, Куат, Тагыберген, Мужиков, Щеткин, Нургалиев.
    Хозяева с первых минут захватили инициативу и практически заперли гостей на их половине поля, несколько раз спас Стас Покатилов, однако на 35-й минуте после фола в штрафной Абзала Бейсебекова был назначен пенальти, его реализовал Эгзиян Алиоски, а в компенсированное время, прямо перед перерывом Серикжан Мужиков влетел в ноги сопернику и был удален с поля.

    Во второй половине продолжился прессинг македонцев, комбинация завершилась ударом в пустые ворота Ивана Тричковски. Милан Ристовски после углового ударом головой положил третий мяч в ворота казахстанцев, а следом пробил Мухаммеджана Сейсена Дарко Чурлинов. 4:0 — значительно сильнее македонцы.
    Отметим, что следующий официальный матч сборная Казахстана проведет 1 сентября дома против Украины.
    Северная Македония — Казахстан 4:0 (1:0)
    Голы: Алиовски с пенальти 35 (1:0), Тричковски 57 (2:0), Ристовски 74 (3:0), Чурлинов 76 (4:0)
    Удаление: Мужиков 45+1.

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