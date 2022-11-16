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Сборная Казахстана по футболу проиграла на выезде Узбекистану

16 Ноября 2022, 22:43
Сборная Казахстана по футболу проиграла на выезде Узбекистану
16 Ноября 2022, 22:43

Сборная Казахстана по футболу проиграла на выезде Узбекистану

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В товарищеском матче сборная Казахстана на выезде проиграла команде Узбекистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Хозяева поля с первых минут опасно атаковали, открыв счет на 12 минуте, когда из центра штрафной в «девятку» пробил Хожимат Эркинов. Гости стали активнее действовать и чуть не отыгрались, со штрафного в штангу попал Асхат Тагыберген.

Перед перерывом Эльдор Шомуродов выбежал на Игоря Шацкого и пробил мимо голкипера, удвоив преимущество своей команды. На второй тайм Магомед Адиев выпустил Бактиера Зайнутдинова, это помогло больше контролировать мяч, но существенно ничего не изменилось. Эльхан Астанов пробивал из пределов штрафной очень опасно, однако Уткир Юсупов справился.

Эльдор Шомуродов выбегал на Игоря Шацкого, голкипер справился с ударом, следом Азиз Тургунбоев мог отличиться, но на его пути встал капитан карагандинского «Шахтера». Бауыржан Исламхан вышел спасать казахстанцев, опять чуть не забил Эльдор Шомуродов, но Игорь Шацкий не дал увеличиться счету. Итог — 2:0.

19 ноября Казахстан в Абу-Даби встретится с ОАЭ.

Узбекистан — Казахстан 2:0 (2:0)

Голы: Эркинов 12 (1:0), Шомуродов 45 (2:0).


Фото: .facebook.com/KFFkaz


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