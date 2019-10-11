Сборная Казахстана по футболу проиграла Кипру

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная команды Казахстана по футболу в рамках квалификации чемпионата Европы-2020 на своем поле в Нур-Султане уступила Кипру, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Счет в игре на 34-й минуте открыл казахстанский защитник Темирлан Ерланов. После подачи углового игрок обороны нашей команды вовремя среагировал на отскок и в борьбе с защитником переправил мяч в ворота Костаса Панийи.

На 73-й минуте киприоты сравняли счет. Пиерос Сотириу откликнулся на передачу Матья Шполярича. Так счет стал 1:1. На 84-й минуте Кипр вышел вперед. Защитник Николас Янну замкнул прострел с правого фланга.

Итог матча - 1:2.

Казахстан – Кипр - 1:2 (1:0)

Голы: Темирлан Ерланов 34 - Пиерос Сотириу 73, Николас Янну 84.